Lanotiziagiornale.it - Telefonata con Trump, Zelensky ottimista: “Pace possibile entro l’anno”

Un altro, piccolo, passo verso la tregua. Latra il presidente Usa, Donald, e quello ucraino, Volodymyr, sembra avvicinare una tregua tra Mosca e Kiev.parlato di “un’ottima”, durata circa un’ora. E la Casa Bianca afferma che “non siamo mai stati così vicini alla”, come spiega la portavoce Karoline Leavitt in un incontro con la stampa.Ladi oggi è servita, spiega, ad aggiornaresu quanto emerso dal colloquio avuto ieri dal presidente Usa con Vladimir Putin. “Siamo sulla buona strada”, prosegue. Intanto il Cremlino comunica che l’incontro tra Putin eci sarà e si terrà in Arabia Saudita. Intanto i colloqui con Russia e Ucraina continueranno domenica a Gedda, come spiegato dall’inviato speciale Usa, Steve Witkoff.