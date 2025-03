Quotidiano.net - Telecomunicazioni: il futuro del settore tra concorrenza e colossi Usa

Un mercato frammentato, in Italia e in Europa, unatra gli operatori basata tutta sul prezzo, pochi investimenti e la continua espansione deiUsa rischiano di pregiudicare ildelle. "Tra cinque o dieci anni potremmo avere una rete vecchia", avverte il presidente del Cnit - Consorzio nazionale interuniversitario per le, Nicola Blefari Melazzi, in vista del convegno Telecommunications of the Future by 5GItaly, promosso dal Cnit, che si terrà il 9 aprile a Roma. La nuova politica statunitense "estremizza il tutto". "Se l'Europa volesse porre dei limiti ai grandi player come Amazon, Meta o Google, è ora in una situazione più difficile. Trump ha già detto - ricorda Blefari Melazzi - basta con le multe in Ue". Il convegno indicherà come rilanciare lepartendo dai risultati del programma di ricerca Pnrr Pe-Restart.