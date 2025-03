Calciomercato.it - Tegola Italia, UFFICIALE: Spalletti perde un titolarissimo

La doppia sfida degli Azzurri contro la Germania di Nations League non avrà uno dei protagonisti: risentimento muscolare e ritorno inL’domani affronta la Germania a San Siro nella gara di andata dei quarti di finale di Nations League. Il commissario tecnico azzurro Luciano, però, dovrà fare a meno di uno dei calciatori più attesi nella doppia sfida.Luciano, ct(LaPresse) – Calciomercato.itDal ritiro della Nazionalena, infatti, è arrivata la comunicazionedell’infortunio di Mateo Retegui. Il capocannoniere dell’Atalanta e della Serie A, che era in ballottaggio con Moise Kean, ha già fatto ritorno a Bergamo. “L’attaccante Mateo Retegui, sottoposto stamattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania e ha fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso”.