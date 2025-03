Spazionapoli.it - Tegola Inter: che mazzata per Inzaghi, cambia la lotta Scudetto col Napoli

Gravein casa: l’infortunio rischia di influenzare seriamente lacon il.Gli infortuni si stanno rivelando un fattore decisivo nell’ambito dellafra. Entrambe nelle ultime settimane non se la sono vista benissimo sotto questo punto di vista: in casa nerazzurra, ci sono stati gli stop di Thuram (rientrato anche precauzionalmente della Nazionale) e l’ultimo di Dumfries; mentre Conte ha dovuto fare a meno per un po’ di Neres e Anguissa.C’è però un altro infortunio e stavolta la squadra coinvolta è l’: questo potrebbe davvero influenzare seriamente la rincorsa nerazzurra fra campionato e Champions League., infortunio per Lautaro: il comunicatoDall’Argentina arriva il comunicato, infatti, riguardo all’infortunio di Lautaro Martinez che salterà gli impegni con la Nazionale albiceleste per un infortunio al bicipite femorale sinistro.