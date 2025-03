Ted Sarandos rivela perché le serie Marvel di Netflix non offrivano grande spettacolo

Leggi su Cinefilos.it

TedledinonSei anni dopo la fine dell’universo dei Difensori, il co-CEO di, Ted, ha finalmenteto il motivo per cui gli showdihanno avuto una portata limitata. Nel 2013 era infatti stato annunciato un accordo massiccio traper la produzione di spettacoli per il servizio di streaming che sarebbero stati collegati al suo universo più ampio. L’accordo ha portato a diversi show di successo, tra cui Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher.Mentre molti spettatorivolevano che spettacoli come Daredevil continuassero,ha poi cancellato tutti i suoi spettacolinel febbraio 2019, mentre Disney si preparava a lanciare il suo servizio di streaming, Disney+.