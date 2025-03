Movieplayer.it - Ted Lasso 4: Apple TV+ in cerca di un nuovo attore per il ruolo del figlio di Jason Sudeikis

Leggi su Movieplayer.it

Per la quarta stagione recentemente confermata dallo studio, la produzione è alla ridi uninterprete per il personaggio Come già riportato,TV+ ha confermato la quarta stagione di Tede la produzione sta attualmentendo ungiovaneper interpretare Henry, ilappassionato di calcio dell'allenatore dell'AFC Richmond interpretato da. Gus Turner ha interpretato ildel protagonista per le prime tre stagioni. Henry è apparso soprattutto durante i FaceTimes tra lui e suo padre, impegnato ad allenare la squadra di calcio dall'altra parte del mondo, mentre lui è rimasto in Kansas con sua madre Michelle (Andrea Anders). Tuttavia, Henry si è recato più volte a Londra per visitare Ted. Una volta .