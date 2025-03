Ilprimatonazionale.it - Tecnodestra, il cambio di paradigma nel nuovo saggio di Andrea Venanzoni

Roma, 19 mar – La storia si muove veloce tra contraddizioni, mutazioni e continui rivolgimenti. Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca sembra aver segnato, in pochissimo tempo, unditra le alte sfere del potere segnato da sintesi e particolarità che, insieme, incuriosiscono lasciando ancora diversi interrogativi sulle reali concretizzazioni future. Il tycoon rappresenta il volto dei nuovi vincitori americani, incarnati a pieno dalla “Elegia americana” dell’hillbilly J.D. Vance. Oltre che dalla coppia formata, a suon di miliardi, da Elon Musk e Peter Thiel. Questa è laraccontata e spiegata in. I nuovi paradigmi del potere, ilstraordinariodi, edito da Signs Publishing, con oltre 350 pagine di spunti e riflessioni con un solido corpus di note per comprendere fino in fondo questa visione del mondo.