Novaratoday.it - Teatro: a Trecate va in scena "La musica del mio nome"

Leggi su Novaratoday.it

Venerdì 21 marzo, in matinee per le scuole alle 10.30 e in serata alle 21, sul palco del cineSilvio Pellico diva inlo spettacolo "Ladel mio", del gruppo teatrale Le Voci Sottili.Uno spettacolo scritto e diretto da Simone De Rosa, vincitore del 1° premio.