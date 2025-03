Anteprima24.it - Teano, 18 dipendenti condannati per assenteismo al centro per l’impiego: dovranno risarcire 80mila euro alla Provincia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti, con sentenza depositata in data 11 marzo 2025, ha condannato 18delperdi(CE) ai danni in favore delladi Caserta, per aver attestato falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro.Il provvedimento consegue alle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caserta, che portarono – in sede penale – all’applicazione di misure cautelari personali e reali per i delitti di truffa aggravata e false attestazioni. Le indagini, avviate a seguito di una segnalazione pervenuta dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, eseguite tramite tecniche investigative di osservazione, controllo, pedinamento, intercettazioni telefoniche, videoregistrazioni, acquisizioni documentali e sommarie informazioni, consentirono di accertare nell’arco di 5 mesi – fra il 2017 e il 2018 – plurimi casi dida parte deidelperdiche attestavano “falsamente” la propria presenza sul luogo di lavoro.