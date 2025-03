Ilrestodelcarlino.it - Tasse regionali in Emilia-Romagna: quanto aumentano Irpef, Irap e bollo

Bologna, 19 marzo 2025 – Un leggero passo indietro della Regionesugli aumenti dell’addizionalenel triennio e, in attesa di definire un nuovo sistema di compartecipazione progressiva basata sull’Isee, salta il rincaro sul ticket sanitario. Queste le due principali novità della manovra di bilancio 2025-27 dopo il confronto con le parti sociali e il tavolo con i sindacati. La strada intrapresa dalla Regione va nella direzione di "recuperare risorse per garantire ai cittadini servizi essenziali di qualità. Predisponiamo una manovra di bilancio complessa in tempi rapidi considerata la tempistica di insediamento e la finalità di limitare al massimo l'esercizio provvisorio", confermano il presidente de Pascale e l’assessore al Bilancio Davide Baruffi. AddizionaleI ticket sui farmaciIlIl bilancio Le priorità Gli investiment L’iter AddizionaleSi inserisce in questo contesto, allora, la decisione di aumentare le entrate attraverso l’aumento dell’addizionale regionale, del ticket sanitario, dell’e delauto.