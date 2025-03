Ravennatoday.it - Tanti appassionati al taglio del nastro della mostra "Arte in Armonia"

Leggi su Ravennatoday.it

L'associazione Ravenna Incontra l'ha dato il via allain", un evento che ha richiamato una buona affluenza di pubblico. L'inaugurazione, che si è svolta presso la sala espositiva in via Vicolo Ariani 4A, ha visto una folta pcipazione di visitatori.La