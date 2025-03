Tante frazioni ancora isolate in Mugello e Valdisieve. Riapre la provinciale 303

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Nuovo bilancio per il Centro Coordinamento Soccorsi della Sala integrata di protezione civile della Città metropolitana e della Prefettura di Firenze.Ecco la situazione comune per comuneA Borgo San Lorenzo permane l’evacuazione di 24 persone alloggiate in albergo.A Barberino delpermangono 30 persone, di cui 3 al monastero del silenzio e 27 a Bovecchio, comunque assistite con la fornitura di generi di prima necessità ed è stato liberato il passaggio per i mezzi di soccorso dove necessario.A Dicomano permangono 65 persone (12 nuclei familiari)in località Le Vigne. Sopralluogo congiunto con Asl, vigili del fuoco, Città metropolitana e servizio 118 per valutare viabilità alternativa per mezzi di soccorso. Gli isolati hanno comunque generi di prima necessità e collegamento pedonale.