Taiwan intensifica le esercitazioni: "Potenziale invasione cinese nel 2027". Cosa sono le tattiche della zona grigia di Pechino

Roma, 19 marzo 2025 – Il conto alla rovescia è iniziato. Secondol’dell’isola potrebbe avvenire nel. La data è specificata in un documento pubblicato dal ministeroDifesa, dove si motivano le nuovedi “prontezza al combattimento” in corso sull’isola. Conferma quanto fatto filtrare da tempo dai servizi americani, secondo i quali Xi Jinping avrebbe messo in allerta il suo esercito proprio per il. La tensione trae Taipei continua a crescere. Leavviate lunedì dureranno fino a venerdì 21 marzo ela risposta alle pressioni militari diche, sempre lunedì, ha effettuato manovre intorno all’isola. epa11365464 A handout photo taken 23/24 May 2024 and made available by theMinistry of National Defense on 24 May 2024, shows’s F-16 fighter jets being dispatched at an undisclosed location around the airspace of