Lanazione.it - Tagli del Governo: "Garantire i servizi ai senesi"

La bata dei sindaci del Pd contro idelnei trasferimenti agli enti locali inizia da Siena. Il gruppo consiliare Pd annuncia infatti un’interrogazione "per chiedere alla sindaca Fabio e alla Giunta, quali azioni verranno messe in campo per evitare il peggioramento deipubblici, se sono in corso trattative con ilper rivedere i, se si intende coinvolgere Anci e gli altri enti locali per trovare soluzioni alternative e infine se, ed eventualmente come, si informeranno i cittadini sugli effetti di queste misure e sulle possibili contromisure". La capogruppo Dem Giulia Mazzarelli (foto), sottolinea: "Siena come sappiamo sta vivendo una situazione assai difficile, a causa della crisi in ambito lavorativo e occupazionale senza precedenti, a cui si aggiunge una grande pressione fiscale e del costo della vita, con primati come il primo posto a livello nazionale per multe procapite e il peso dell’inflazione".