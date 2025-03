Formiche.net - Sviluppiamo il pilastro europeo della Nato. L’appello di Crosetto alla Camera

Leggi su Formiche.net

L’Europadifesa non può più attendere, ma ciò non significa rinnegare l’Alleanza Atlantica. Di fronte alle sfide globali, il Vecchio continente non ha altre possibilità se non quella di costituire un veroall’interno. Così ha spiegato il ministroDifesa, Guidorivolgendosi a deputati e seri del Gruppo bilaterale di amicizia dell’Unione interparlamentare Italia-Usa in un incontro organizzato da Mariastella Gelmini. Il ministro ha illustrato il perimetro di azione dell’Italia rispetto all’Europa,e al rapporto con gli Stati Uniti. “Non esiste una difesa europea, esistono le condizioni”. Secondo il ministro, “quando il Consiglio delibererà all’unanimità di avere una difesa europea, allora ci saranno probabilmente le condizioni”.