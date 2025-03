Suzuki Swift Hybrid Waku | la city car che fa sorridere

Leggi su .com

(Adnkronos) – A meno di un anno dal debutto della quarta generazione, laconferma il suo successo con oltre 8.000 unità immatricolate in Italia. La compatta giapponese si è posizionata nella Top 10 del segmento B e nella Top 50 dei modelli più venduti del 2024. Ora, con l’arrivo della versione.L'articolo: lacar che faproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?