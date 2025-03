.com - Super fibra Windtre: attivi gratis e risparmi sul costo mensile

Leggi su .com

conveniente per chi ha già una SIM dell’operatore arancione perché può attivareare anche suldella tariffa che include un anno di amazon Prime in regalo, anche ai già clienti del servizio dell’e-commerce di Seattle, chiamate e navigazione senza limiti, in più il modem WiFi 7 e un anno di abbonamento ad Amazon Prime.Passa a ho Mobile: 100 GB a 5,99€ al meseda 24,99€per i già clienti mobile ha undi 24,99€ invece di 27,99€ ed è disponibile solo online per una connessione inottica fino a 2,5 Gigabit al secondo, modem Wi-Fi 7 di ultima generazione, GIGA illimitati per tre SIM in famiglia e 12 mesi di Amazon Prime oltre a chiamate illimitate.Ildel modem, pari a 5,99€ al mese per i primi 48 mesi, è già incluso nel prezzo complessivo dell’offerta.