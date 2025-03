Laprimapagina.it - Summit Putin-Trump: Arabia Saudita tra le ipotesi, ma nessuna conferma ufficiale

Un incontro tra Vladimire Donaldinnon può essere escluso, ma al momento non ci sono dettagli concreti sulla sede del possibile vertice. Lo ha dichiarato Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, all’agenzia di stampa Tass.L’di un faccia a faccia tra i due leader è stata sollevata da Steve Witkoff, inviato di, che in un’intervista a Bloomberg ha affermato: “Scommetto che potrebbe esserci”.Interrogato sulla questione, Peskov ha precisato: “Questa opzione non può essere esclusa. Ma non ci sono ancora dettagli specifici su questo tema”.