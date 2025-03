Ilnapolista.it - Sul doping di Sinner le accuse del sindacato di Djokovic hanno il sapore della cospirazione (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilha letto le 163 pagine di denunciaProfessional Tennis Players’ Association (la Ptpa) nei confronti di Atp, Wta e Itf. In linea di massima la denuncia ha un senso anche se alcuni dei contenuti possono non essere condivisi. Come ad esempio il passaggio suldi. E ricorda come “la Ptpa funziona apparentemente come undei giocatori, ma non è legalmente riconosciuta come tale, poiché i giocatori sono classificati come appaltatori indipendenti piuttosto che dipendenti“.Ildida tempo cerca “di ottenere un posto al tavolo decisionale del tennis“Da tempo, sottolinea il, questa specie dico-fondato dacerca “di ottenere un posto al tavolo decisionale del tennis“. Ogni tentativo però è stato respinto dai principali organi di governo (l’Associazione dei professionisti del tennis, la Women’s Tennis Association, l’International Tennis Federation e i quattro tornei del Grande Slam).