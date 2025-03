Ilrestodelcarlino.it - Suicida a 15 anni, le chat di Leonardo esasperato dai bulli: “Li vorrei ammazzare”

Senigallia (Ancona), 19 marzo 2025 – “Ci sono molte frasi che confermano l’istigazione al suicidio di, la famiglia già lo aveva detto”. Parla così l’avvocato Pia Perricci, legale dei genitori del 15enne di Senigallia (Ancona) trovato mortoil 15 ottobre scorso, nella frazione di Montignano dove si è tolto la vita sparandosi con la pistola di ordinanza del padre, vigile urbano. Per i familiari è stato vittima dismo a scuola, frequentava l’alberghiero Panzini. Erae non sapeva come uscire dall’angoscia in cui era caduto. In una conferenza stampa indetta questa mattina nel suo studio di Pesaro, insieme al padre e alla madre del minore, l’avvocato ha reso noti i contenuti della perizia tecnica fatta sui due cellulari e una PlayStation della vittima.e messaggi chesi scambiava con un amico e con i genitori nei giorni precedenti al gesto estremo.