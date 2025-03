Ilrestodelcarlino.it - Successo per il primo torneo fun & play

Un sabato mattina speciale quello vissuto allo stadio di Monte Urano con cinque splendide realtà protagoniste, protagoniste delFunorganizzato dalla Figc Calcio Paralimpico e Sperimentale con la partecipazione per la prima volta della Polisportiva Mandolesi di Porto San Giorgio, dell’Union Picena di Potenza Picena, della S.A. Castelfidardo, del Borgo Solestà di Ascoli Piceno e naturalmente della Soccer Dream Fermana che ha fatto gli onori di casa. Unsvolto per la prima volta nel fermano e che ha saputo regalare emozioni vere. Circa 50 ragazzi che hanno giocato nell’impianto monturanese, tutti con un grande sorriso sul volto, con tanto di fumogeni sotto un sole splendente che solo nella prima parte della mattinata aveva minacciato pioggia. Tanti gli abbracci in campo, i cambi di casacca e la voglia matta per questi ragazzi di vivere una splendida giornata insieme con la vera vittoria rappresentata dal sorriso di questi grandi campioni di vita.