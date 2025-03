Subaru trionfa nei premi IIHS 2025 | sicurezza ai massimi livelli

Leggi su .com

(Adnkronos) –si conferma un riferimento nel settore automobilistico per la, conquistando tre prestigiosi riconoscimenti dall’Insurance Institute for Highway Safety (). LeSOLTERRA, ASCENT e FORESTER MY25 hanno ottenuto ipunteggi nei severi test dell’ente statunitense, dimostrando ancora una volta l’impegno del marchio giapponese nella protezione di conducenti e passeggeri. •.L'articoloneiaiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?