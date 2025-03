Ilfattoquotidiano.it - Sub disturba la tana di un polpo e l’animale tenta di strangolarlo: “Questa è una lezione, dovevi lasciarlo in pace e rispettare l’oceano” – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’immersione nelle acque dell’Estremo Oriente russo ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un sub, esplorando il fondale marino vicino al Territorio del Litorale, hato ladi un. Con un palo ha frugato nell’habitat del mollusco e lo ha poi afferrato, estraendolo dalla sua casa. La reazione è stata immediata: ilha rilasciato una nuvola d’inchiostro e si è avvolto attorno alle mani del sub. Poi ha stretto la presa, risalendo verso il collo dell’uomo endo di.Il sub, preso dal panico, ha provato a liberarsi. Ha lottato sott’acqua, senza successo. Risalito in superficie, ha continuato a strattonare il, riuscendo infine a sfuggire ai suoicoli dopo diversi minuti. Non è chiaro se abbia riportato ferite. Il mollusco, identificato come uncomune (Octopus vulgaris), non è noto per essere pericoloso per gli esseri umani, anche se il suo veleno non è del tutto innocuo.