Studentessa morta in gita scolastica | aperta inchiesta Sequestrati cellulare e farmaci

GROSSETO – La procura di Torre Annunziata ha aperto un‘sulla morte di Aurora Bellini, 19 anni, ladi Grossetodopo aver accusato un malore mentre era a bordo del traghetto partito da Napoli e diretto a Palermo. La ragazza era incon i compagni di classe del polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. (Foto Facebook)Prime indagini affidate ai militari della capitaneria di porto di Castellammare di Stabia. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Al momento l’ipotesi più accreditata sarebbe quella del malore e del conseguente arresto cardiocircolatorio, ma non è esclusa alcuna pista.tutti gli oggetti di Aurora, tra cui ile alcuni. Sul caso indagano i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, che sono intervenuti insieme ai soccorritori a bordo del traghetto Napoli-Palermo a circa 40 miglia della costa, in acque internazionali.