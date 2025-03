Striscione Juve m***a Fiorentina multata per 50mila euro Sui social è polemica | Gli striscioni contro Superga invece vanno bene…

Leggi su Open.online

Multa dicon diffida e scappellotto del giudice sportivo: si è risolto così il polverone che si era sollevato a causa della coreografia della curva Fiesole durante la vittoria per 3-0 dellalantus domenica scorsa. «merda», era la scritta che i tifosi della Viola avevano ricreato sulle gradinate alzando i classici fogli di plastica colorata. Un’offesa che, probabilmente unita allo smacco della sonora sconfitta subita, aveva spinto i piani alti della squadra bianconera a chiedere un chiarimento alla Figc e alla Lega Calcio. E a rivolgersi alla Questura di Firenze per individuare i responsabili e punirli in maniera opportuna. Il dubbio della società torinese è che qualcuno, all’interno della, sapesse ma non abbia agito perllare – comeprevisto – la coreografia.