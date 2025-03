Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, stasera nuovi aggiornamenti sul caso “Affari Tuoi”

Questa seralaanalizza un altro meccanismo molto interessante che negli anni si è consolidato sul programma, nel quale esiste un budget da rispettare e che il gioco non sia affidato affatto alla fortuna, ma a una strategia matematica finalizzata a rispettare questo budget.La, nuovo servizio sulle vincite pilotate di “”In questa stagione, De Martino inizia la conduzione die il programma arriva a toccare la media di vincite per puntata nel mese di settembre di ben 48.394 euro. Un’enormità rispetto al budget prefissato che si aggirava intorno ai 30.000 euro di vincita a puntata. Ma dietro questa impennata del budget ci sono dei motivi: innanzitutto si vuole creare attorno al nuovo conduttore affezione e consenso; in secondo luogo, sul Nove, il 22 settembre, parte il nuovo programma di Amadeus Chissà chi è? e quindi concentrare le vincite maggiori la settimana precedente e quella coincidente con l’esordio di Ama contrasterebbe la concorrenza del nuovo game show.