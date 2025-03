Davidemaggio.it - Striscia la Notizia rincara contro Affari Tuoi

Leggi su Davidemaggio.it

lavs. Non stiamo parlando della sfida negli ascolti, ma dei servizi che il TG satirico di Canale 5 sta ‘dedicando’ al gioco dei pacchi di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.Ieri, l’inviata Rajae Bezzaz ha mostrato ai telespettatori dialcune presunte anomalie nelle vincite. Niente di nuovo, insomma. Negli anni, Antonio Ricci si è spesso concentrato sul competitor. Eppure, questa volta, tutto è partito quando a settembre Max Giusti (ex conduttore del programma) ha dichiarato la presenza di un budget di 33mila euro a puntata. Sfruttando questo assist, il TG ha analizzato le vincite nelle conduzioni Giusti, Insinna e l’ultima di De Martino, scoprendo che la media delle vittorie si aggira intorno proprio a quella cifra.Questa sera,rincarerà concentrandosi sull’edizione in corso e facendosi paladina della concorrenza.