Striscia la notizia contro Affari Tuoi | I Pacchi? Vincite pilotate

Leggi su Open.online

la. Il tg satirico di Antonio Ricci ieri è andato all’attacco con un’inchiesta di Tajae Bezzas. Nella quale si sostiene che leaisiano. Perché nella distribuzione dei premi in denaro il metodo non è casuale. Non è una novità, visto che si era già discusso di numeri fortunati e altri metodi per guidare il comportamento dei concorrenti. Ma ora c’è un’indagine statistica.La storia La storia comincia con l’intervista dell’ex conduttore Max Giusti al podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone. Giusti, titolare deitra 2008 e 2013, aveva dichiarato che negli anni della sua gestione, il programma doveva rispettare una voce di spesa prestabilita. «Ogni gioco ha un budget. Quello diera molto alto, 33.000 euro a puntata.