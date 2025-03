Ilgiorno.it - Strangolata in casa, oggi l’autopsia

Sarà effettuatasul corpo di Sabrina Baldini Paleni, la cinquantaseiennenella lorodi via Mariotto, nella frazione Lambrinia di Chignolo Po, dal compagno Franco Pettineo, 52 anni, reo confesso. Ieri la Procura di Pavia ha potuto notificare alla difesa la perizia autoptica, dopo la trasmissione degli atti da parte del gip di Cremona, che lunedì ha disposto la custodia cautelare in carcere di Pettineo, convalidando il fermo scattato al termine del primo interrogatorio davanti ai pm di Cremona e Pavia nella caserma dei carabinieri di Pandino. Un passaggio formale ma necessario per le diverse competenze sulle località dove il compagno della vittima è stato rintracciato e fermato, ovvero Dovera e Pandino, in provincia di Cremona, e il luogo dell’omicidio, nel Pavese.