Stranger Things – Stagione 5 Ted Sarandos afferma che | Non ci sarà neanche un occhio asciutto

5, Tedche: “Non ciun”Creata da Matt e Ross Duffer,è lo show fantasy-horror di successo di Netflix, incentrato sulle avventure della Undici di Millie Bobby Brown e dei suoi amici a Hawkins, Indiana, mentre affrontano le forze maligne del Sottosopra. Ora, nove anni dopo il debutto, la quintaporterà a conclusione le storie di tutti i personaggi principali. C’è dunque grande attesa per questo ritorno, che avverrà nel corso di questo 2025.In una recente intervista a Variety, Ted– co-CEO di Netflix – ha rivelato di sapere esattamente come si concluderà la quintadie ha anticipato cheun’esperienza emozionante per il pubblico. Pur non rivelando alcun dettaglio, il dirigenteche lafinaleuna “corsa da brivido”.