Strage Moby Prince a Livorno Tenerini | La commissione parlamentare d’inchiesta arriverà alla verità

– Il 10 aprile 1025 il 34esimo anniversario delladel, il traghetto diretto a Olbia a bordo del quale morirono 140 persone, tra passeggeri e componenti dell’equipaggio. Un solo superstiteChiara, livornese di Cecina, deputata Forza Italia, è componente della terzapresieduta da Pietro Pittalis, Forza Italia, che ha preso il testimone dalle precedenti commissioni. La prima in Senato presieduta da Silvio Lai, Pd. La secondaCamera dei Deputati presieduta da Andrea Romano, Pd.Il punto con Chiaradopo l’ultima audizione con Filippo Spiezia, procuratore di Firenze, in modalità segreta, e Maurizio Agnello, procuratore dida cui è emersa richiesta di archiviazione da parte Dda di Firenze.Un’audizione dopo la quale c’era stato l’appello del Consiglio Comunale di, presidente Pietro Caruso, sindaco Luca Salvetti, subito raccolto d: “Il nostro impegno non si fermerà”.