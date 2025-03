Ilgiorno.it - Strage di piazza della Loggia, l’alibi di Roberto Zorzi smentito in aula: “Mai detto di averlo visto al bar”

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia – La serafu fermato, ma dopo 16 ore fu rilasciato. Il settantenne marmista di Verona, ex ordinovista con la passione dei dobermann - che oggi alleva a Seattle, sotto l’insegna Littorio - raccontò di essere innocente e di avere un alibi: il 28 maggio 1974 alle 10 era nel bar-biglietteriastazione delle filovie di via Mameli a Verona, non a Brescia a mettere la bomba. Il braccio destro dell’allora capitano dei carabinieri Francesco Delfino, Paolo Siddi, si affrettò ad annotare che la figlia del titolare del bar si diceva certissima diai tavoli a sfogliar riviste con due giovani, Claudio Antolini e Massimo Galvani. Ieri in Assise, al processo nei confronti del presunto esecutore materiale dell’attentato, è venuta a testimoniare la ex ragazza del bar, Daniela Bellaro.