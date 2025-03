Tvzap.it - “Storie italiane”, Eleonora Daniele dà il triste annuncio in diretta: “È morta…”

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,dà ilin: chi è morta – Anche oggiha affrontato tanti argomenti legati alla cronaca nera durante il consueto appuntamento di «». Ad un certo punto, la conduttrice ha bloccato i suoi ospiti per dare una brutta notizia appena arrivata in redazione. Una nuova che ha rattristato i presenti. ( dopo le foto)Leggi anche: Spettacolo italiano in lutto: addio alla celebre attrice, le cause della morteLeggi anche: Emma e l’incontro con Stefano De Martino: arriva la reazione di Belen“”,dà ilin: “È morta.”Insu Rai 1ha dato un: la conduttrice ha letto la notizia della morte di Nadia Cassini, icona della commedia sexy all’italiana, tra le prime sex symbol delle tv di Silvio Berlusconi.