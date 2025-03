Lanotiziagiornale.it - Stop alle bombe per 30 giorni, Trump e Putin fanno la loro tregua

per trentaagli attacchicentrali elettriche einfrastrutture civili ucraine. Poi si potrà arrivare un cessate il fuoco allargato, per raggiungere una “pace permanente”, la quale però, dovrà, avverte Mosca, avere come condizione chiave l’interruzione di tutti gli aiuti militari a Kiev. È l’esito della lunga telefonata – oltre un’ora e mezza – intercorsa ieri tra il presidente degli Stati Uniti, Donald, e l’omologo russo, Vladimir.Una chiamata (definita dal tycoon “produttiva”) che potrebbe portare a una svolta nel conflitto tra Russia e Ucraina. Ma della quale si potrà comprendere la reale portata solo dopo la reazione di Kiev, che si era detta favorevole alladi 30, ma senza le condizioni poste da Mosca.a bombardamenti su centrali elettriche e infrastrutture“I leader – ha spiegato la Casa Bianca in un resoconto della telefonata – hanno concordato che il cammino verso la pace comincerà con un cessate il fuoco energetico e infrastrutturale, nonché con negoziati tecnici sull’attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, quindi un cessate il fuoco completo e una pace permanente”.