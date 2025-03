Quotidiano.net - Stereotipe, l’omaggio ai papà: “Non puoi più giocare a calcetto, ma per me sei sempre in Serie A”

Roma, 19 marzo 2025 – “Vuoi fare l’uomo perbene anche in mezzo a cento iene, sei bravo a fare il”: le(138mila follower e 4 milioni di like su Tik Tok, seguitissime anche su Instagram) rendono omaggio aiin occasione della tradizionale festa del 19 marzo. Un omaggio affettuoso nella loro ultima canzone, ‘Festa del’, sulle note di ‘La mia libertà’ di Franco Califano, per i padri che con il passare degli anni, qualche capello in meno e qualche acciacco in più sonoi punti di riferimento di figlie e figli, anche con l’avanzare di diavolerie tecnologiche. “Sinistra o destra che cosa conta, tu vuoi solo onestà”, cantano aile(Ilaria Vena e Caterina Zerboni, due amiche romane), con il consueto stile brillante e divertente: suonano la chitarra e utilizzano le musiche di canzoni famose reinventando i testi, creando brani dedicati soprattutto agli stereotipi dei vari quartieri romani.