Stellantis l’intervento di John Elkann in Parlamento | Senza di noi in Italia l’auto sarebbe scomparsa

Il presidente di, ha ribadito il legame tra l’azienda e l’durante un’audizione parlamentare. “Ci siamo preparati all’audizione di oggi con grande attenzione, perché per noi l’ricopre un ruolo centrale. Di questa nostra lunga storia, la storia della Fiat che ora è diventata, noi siamo, io personalmente lo sono, molto orgoglioso”. Con queste parole,ha aperto il suo intervento in, sottolineando la solidità del rapporto tra il gruppo automobilistico e il Paese.Leggi anche:in crisi: crollano i profitti,si aggrappa a Trump mentre l’Europa insiste con le politiche greenIl presidente ha spiegato di essere intervenuto in qualità di responsabile della gestione operativa di, incarico ricevuto dal CdA lo scorso 2 dicembre 2024, a seguito delle dimissioni di Carlos Tavares.