Quifinanza.it - Stellantis, il piano di Elkann in Parlamento: perché la Cina ci sta battendo

Il presidente di, John, è intervenuto in audizione inper esporre i piani di sviluppo e consolidamento del gruppo dopo l’addio del ceo Carlos Tavares. Per il presidente, l’Italia ricopre un ruolo centrale per il gruppo, motivo per il quale per l’anno in corso e per i prossimi sono previsti investimenti importanti. Tale aspetto dimostra, per John, “l’importanza del legame con la filiera italiana”, anche se resta ancora da capire quale sarà il futuro degli stabilimentinel Paese. Sul tema il presidente del gruppo automobilistico ha assicurato che le fabbriche verranno potenziate per consentire loro “la massima flessibilità per poter produrre la più ampia gamma di modellie soddisfare i clienti sia in termini di prodotto che di motorizzazioni”.