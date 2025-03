Unlimitednews.it - Stellantis, Elkann “L’Italia ricopre un ruolo centrale”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Per noiunper Fiat e Fiat perhanno rappresentato e significano tuttora molto: lavoro, sviluppo, ma anche solidarietà, cultura e progresso sociale. Di questa nostra lunga storia noi siamo molto orgogliosi. Non è un fatto scontato”. Così il presidente di, John, nel corso dell’audizione informale in commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato. “La volontà di progresso e la volontà di guardare al futuro sono sempre presenti”, ha aggiunto.“La successione” di Carlos Tavares “sta procedendo secondo i tempi stabiliti, la nomina del nuovo amministratore delegato sarà annunciata entro la prima metà di quest’anno”, ha spiegato, per il quale “il contributo positivo alla crescita dell’economia italiana non è mai venuto meno“.