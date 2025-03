Lapresse.it - Stellantis, Elkann: “L’Italia ha un ruolo centrale per noi, 20 anni fa lottavamo per la sopravvivenza”

Leggi su Lapresse.it

Johnha parlato in audizione davanti alle Commissioni Attività produttive di Camera e Senato. Al centro del discorso c’è la produzione automobilistica del gruppoin Italia.“Per noiricopre un”, ha assicurato il presidente della società.: “Ventifaper la”“Nel 2003, quando morì mio nonno GiAgnelli, la Fiat Auto fatturava 20 miliardi di euro e ne perdeva 2. Con i suoi quattro marchi vendeva 1 milione e 700 mila veicoli, di cui quasi la metà in Italia, ed era fuori dalla top ten dei costruttori mondiali. Molti parlavano nel 2004 della Fiat come un’azienda spacciata, fallita o da nazionalizzare. Nonostante la situazione drammatica, la mia famiglia si è assunta la responsabilità di difendere l’azienda e chi ci lavorava, investendo nuove risorse e mettendo le basi per il rilancio”, ha detto ancora