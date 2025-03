Secoloditalia.it - Stellantis, Elkann in Parlamento: “Italia centrale, rispettiamo gli impegni”. Urso: “Siamo sulla strada giusta”

sta portando avanti quanto si era impegnata a realizzare lo scorso dicembre. Ribadiamo il nostro impegno ine per l’con passione, responsabilità e professionalità, ma soprattutto perché ci crediamo”. Così Johnnel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato, presso la Sala del Mappamondo. Il numero uno diha rivendicato la realizzazione deglipresi con “tutti gli attori del settore dell’auto”. “Per l’anno in corso stiamo spendendo circa 2 miliardi di euro di investimenti e 6 miliardi di euro in acquisti da fornitorini. Dalla sua nascita nel gennaio 2021,ha acquistato servizi e componenti dalla filierana dell’auto per un valore di 24 miliardi di euro, che diventeranno 30 alla fine del 2025”.