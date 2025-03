Ildifforme.it - Stellantis, Elkann in Parlamento: “Il futuro dell’auto non è industria bellica”

Leggi su Ildifforme.it

"Se non ci fosse oggi, non saremmo qui, perché l'auto italiana sarebbe già scomparsa da tempo, come l'informatica dopo l'Olivetti e la chimica dopo la Montedison", ha sostenuto, sottolineando l'importanza rivestita dalla società all'interno dell'economia e del settorele europeoL'articoloin: “Ilnon è” proviene da Il Difforme.