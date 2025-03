Lapresse.it - Stellantis, Calenda: “Da Elkann in Parlamento nessuna risposta e dall’aula remissività”

“L’audizione di John? Non ha risposto a nulla. E non ha neanche sbagliato nulla. Il che non spiega perchésia messa così male. Glie l’ho ricordato e gli ho ricordato gli impegni traditi che erano alla base della garanzia, gli ho chiesto un impegno sui volumi che non c’è quindi il ministro Urso quando ha parlato di un milione di auto ha detto il falso perché stiamo a neanche 300mila auto”. Così il leader di Azione Carloal termine dell’audizione del presidente del Consiglio di amministrazione diJohndavanti alle commissioni Attività produttive di Camera e Senato riunite a Montecitorio.“Abbiamo visto anche lo spettacolo indecoroso del fatto che alcune risposte sono state girate ai suoi collaboratori in un’aula che ascoltava lui. Penso che siamo nel mondo dell’iperuranio” continua l’ex ministro dello Sviluppo economico.