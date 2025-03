Sportnews.eu - Stefano Domenicali a colloquio con il primo ministro thailandese per portare la Formula 1 a Bangkok

Leggi su Sportnews.eu

, presidente diOne Group, ha incontrato il: possibilità di un prossimo GP a?C’è la possibilità, in futuro, di vedere la1 correre su un nuovo circuito? Ancora non c’è niente di certo, ma la visita in Thailandia, lo scorso weekend, subito dopo il Gran Premio di Australia, da parte di, ha destato grande curiosità per le prossime stagioni. Il presidente diOne Group, infatti, proprio aha incontrato ilPaetongtarn Shinawatra.presidenteOne Group (Sportnews.eu)Il Circus dellacerca di espandersi, non solo riportando le vetture a 22, quindi undici scuderie, a partire dal prossimo anno con l’ingresso della Cadillac, ma aggiungendo anche altre gare.