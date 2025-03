Movieplayer.it - Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi nel trailer di Una figlia, film di Ivano De Matteo in sala il 24 aprile

Leggi su Movieplayer.it

ad alto drammatico perDe, con la sua nuova fatica Una, in anteprima al BIF&ST di BARI il 24 marzo e in uscita nelle sale italiane a partire dal 24. Con il suo nuovo, UnaDetorna a indagare nel malessere delle nuove generazioni e nei lati oscuri della famiglia "tradizionale". Come anticipa ildi Una, in anteprima al BIF&ST di BARI il 24 marzo e in uscita nelle sale italiane a partire dal 24distribuito da 01 Distribution,interpreta un padre vedovo che prova a rifarsi la vita con una nuova compagna, ma il rapporto simbiotico con laadolescente si infrange quando lei compie un crimine inimmaginabile. Scritto da Valentina Ferlan eDe, che si sono liberamente .