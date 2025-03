Biccy.it - Stefania Orlando punge Beatrice: “In competizione! Opinionista? Ci prova”

Leggi su Biccy.it

Luzzi ela scorsa settimana hanno avuto un vivace faccia a faccia al Grande Fratello in cui non hanno risparmiato colpi l’una verso l’altra, anche se la stilettata finale è stata ad opera della ex gieffina appena uscita dalla casa del GF: “Cara Bea, ti sei montata così tanto la testa che ormai non riescono nemmeno più a farti il primo piano“.Lunedì scorso Alfonso Signorini ha letto ai ragazzi della casa un tweet diè subito intervenuta (facendo inviperire il conduttore): “Sì ma sotto a quel post ci sono tantissimi commenti di persone che non sono per nulla d’accordo con lei“.E anche in questo caso la replica non è tardata ad arrivare.Non sapevo che Luzzi controllasse i commenti dei miei X #GrandeFratello—(@stefy) March 17, 2025torna a parlare diLuzzi: “Io non sono income lei.