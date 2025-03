Donnapop.it - Stefania Orlando distrugge Beatrice Luzzi: parole dirette e taglienti, ecco cosa ha detto

Leggi su Donnapop.it

Le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello non smettono di sorprendere, e uno degli scontri più intensi è quello tra. Le due, già protagoniste di discussioni accese durante il programma, hanno avuto uno scambio di battute decisamente infuocate, con.La rivalità tra le due non sembra placarsi e, anzi, le dichiarazioni didopo l’uscita dalla casa sembrano aver alimentato ulteriormente il fuoco, mettendo in luce le fratture tra le due.le sueLo scorso incontro traal Grande Fratello ha visto un confronto acceso e senza esclusioni di colpi. Dopo lo scambio di frecciatine, la ex gieffinaha lanciato la stilettata finale: «Cara Bea, ti sei montata così tanto la testa che ormai non riescono nemmeno più a farti il primo piano».