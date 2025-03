Ilrestodelcarlino.it - Stazione, arriva l’Esercito. La decisione di Piantedosi: "Da aprile in servizio il nucleo di dodici militari"

È passato un mese da quel 14 febbraio in cui il ministro Matteosi presentò in città per presiedere il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in prefettura. Una visita, la sua, seguita all’incontro avuto a Roma a gennaio su richiesta del sindaco Marco Massari; summit da cui si attendeva lasull’invio, o meno, delin. E ora il responso c’è: "Dalle parole ai fatti: il ministroci ha informato che entro i primi giorni diun importante presidio diarriverà per la zona dellastorica a Reggio Emilia", conferma Benedetta Fiorini, già deputata della Lega. Ladel ministrocala sulla città mentre si infiamma ulteriormente il dibattito sulla sicurezza, anche a causa di una escalation di reati: spaccate alle vetrine dei negozi, rotture di finestrini delle auto, risse.