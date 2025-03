Padovaoggi.it - Stavano tornando a casa a Legnago, poi il tragico schianto

Il marocchino di 22 anni Osama Abbassa morto martedì 18 marzo in un incidente stradale lungo la Monselice Mare all'altezza della frazione di Villa del Bosco di Correzzola, lavorava con gli altri componenti della Volkswagen Touran come facchino e spostamento merci in una ditta di Sossano (Vicenza).