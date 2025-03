Metropolitanmagazine.it - Stati Uniti, spari al quartier generale della Cia in Virginia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, un imponente dispiegamento di forze dell’ordine è intervenuto per gestire la situazione. Sul posto sono accorse anche squadre specializzate in esplosivi, segnaleserietà dell’accaduto. Le prime ricostruzioni indicano che i colpi sianoesplosi da un individuo descritto dalle autoritàcontea di Fairfax come una persona in evidente stato di crisi. Le forze dell’ordine hanno inoltre riferito che il soggetto si sarebbe poi asserragliato, lanciando minacce a voce alta. Non è chiaro, al momento, se si trovi all’internostruttura dell’intelligence o nelle immediate vicinanzeAlcuni funzionari, citati in forma anonima dal New York Times, hanno dichiarato che la situazione è ancora in evoluzione e che l’uomo avrebbe sparato più volte.