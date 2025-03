Inter-news.it - Stankovic-Inter, un ritorno e poi un ragionamento. Tante pretendenti!

Leggi su Inter-news.it

Aleksandarsi sta ben disimpegnando in questa stagione con il Lucerna, club cui è stato ceduto in prestito dall’. Per il futuro emergono vari scenari.LA SITUAZIONE – Aleksandarè uno dei giovani calciatori di proprietà dell’dal potenziale più elevato. L’annata disputata dal centrocampista serbo al Lucerna, club svizzero con il quale ha totalizzato 2 gol e altrettanti assist considerando tutte le competizioni, ha convinto in maniera ulteriore i nerazzurri della necessità di evitare una realtà. L’, in tal senso, vuole esercitare il diritto di riacquisto per scongiurare l’ipotesi che il calciatore passi definitivamente al Lucerna. Poi si apriranno vari scenari.e l’: una storia ancora da scrivereGLI SCENARI – Come riportato da Matteo Moretto, l’manterrà il controllo di, a prescindere dalla volontà del Lucerna, al termine di questa stagione.